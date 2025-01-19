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  • Лайне забил 10 голов в большинстве за первые для себя 17 матчей в сезоне – 7-й результат в истории НХЛ. Финн повторил достижение Ковальчука
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Лайне забил 10 голов в большинстве за первые для себя 17 матчей в сезоне – 7-й результат в истории НХЛ. Финн повторил достижение Ковальчука

Патрик Лайне забросил 10 шайб в большинстве за 17 матчей в этом сезоне.

Это достижение покорилось форварду «Монреаля» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:7). Всего на счету 26-летнего финна стало 14 (11+3) очков в 17 матчах.

Лайне занял седьмое место в истории НХЛ по скорости, с которой он забил 10 голов в большинстве со старта сезона для себя. Такого же результата добивался Илья Ковальчук (чемпионат-2005/06) и Бронко Хорват (сезон-1959/60).

Рекорд принадлежит Петеру Штястны (11 матчей в чемпионате-1987/88), второе место у Берни Николлса (12 игр в сезоне-1982/83), третье место у Дино Сиссарелли (13 матчей в регулярке-1986/87).

По 16 игр на 10 шайб в большинстве понадобилось Майку Босси (сезон-1980/81), Ивану Курнуайе (сезон-1970/71) и Дэйву Андрейчуку (сезон-1992/93).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoПатрик Лайне
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logoИлья Ковальчук
Берни Николлс
Петер Штястны
Дэйв Андрейчук
logoМайк Босси
Дино Сиссарелли
Иван Курнуайе
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