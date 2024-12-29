Добеш с шатаутом в дебютном матче, Данн и Байфилд с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Якуб Добеш, Винс Данн и Куинтон Байфилд стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд с 3 (2+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – нападающий «Сиэтла» Винс Данн с 3 (2+1) очками в игре с «Ванкувером» (5:4 ОТ).

Первая звезда – вратарь «Монреаля» Якуб Добеш , отразивший все 34 броска в дебютном для себя матче с «Флоридой» (4:0).