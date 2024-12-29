Добеш – 4-й вратарь в истории «Монреаля», сыгравший на ноль в дебютном матче в НХЛ. У 23-летнего чеха 34 сэйва в игре с «Флоридой»

Якуб Добеш – 4-й вратарь в истории «Монреаля» с шатаутом в дебютном матче в НХЛ.

23-летний чешский голкипер отразил все 34 броска «Флориды» в игре регулярного чемпионата (4:0) и был признан первой звездой.

До него в истории «Канадиенс» было только 3 вратаря, сыгравших на ноль в дебютном матче. Это Боб Перро (1955 год), Уэйн Томас (1973) и Ян Дани (2005).

Добеш был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2020 под общим 136-м номером в 5-м раунде. В Северной Америке он выступает с 16 лет.

В текущем сезоне Якуб также провел 14 матчей за «Лаваль» в АХЛ – 9 побед, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,44.