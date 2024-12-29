Добеш – 4-й вратарь в истории «Монреаля», сыгравший на ноль в дебютном матче в НХЛ. У 23-летнего чеха 34 сэйва в игре с «Флоридой»
Якуб Добеш – 4-й вратарь в истории «Монреаля» с шатаутом в дебютном матче в НХЛ.
23-летний чешский голкипер отразил все 34 броска «Флориды» в игре регулярного чемпионата (4:0) и был признан первой звездой.
До него в истории «Канадиенс» было только 3 вратаря, сыгравших на ноль в дебютном матче. Это Боб Перро (1955 год), Уэйн Томас (1973) и Ян Дани (2005).
Добеш был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2020 под общим 136-м номером в 5-м раунде. В Северной Америке он выступает с 16 лет.
В текущем сезоне Якуб также провел 14 матчей за «Лаваль» в АХЛ – 9 побед, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,44.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем