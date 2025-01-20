Зубов об 1:2 с «Автомобилистом»: «Сочи» не хватило сил, особенно под конец игры. Ребята потеряли концентрацию, вчера был тяжелый день, добирались домой»
Сергей Зубов подвел итоги матча «Сочи» с «Автомобилистом» (1:2).
«Нам сегодня банально не хватило сил, особенно под конец игры, где в большинстве нужно было вытаскивать этот матч.
Ребята потеряли концентрацию, вчера был тяжелый день, добирались домой», – сказал тренер «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем