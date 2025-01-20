Зубов об 1:2 с «Автомобилистом»: «Сочи» не хватило сил, особенно под конец игры. Ребята потеряли концентрацию, вчера был тяжелый день, добирались домой»

Сергей Зубов подвел итоги матча «Сочи» с «Автомобилистом» (1:2).

«Нам сегодня банально не хватило сил, особенно под конец игры, где в большинстве нужно было вытаскивать этот матч.

Ребята потеряли концентрацию, вчера был тяжелый день, добирались домой», – сказал тренер «Сочи ».