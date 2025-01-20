Заварухин после 2:1 с «Сочи»: «Автомобилист» натренировал меньшинство в выездной серии, работал над дисциплиной, но вратарь почистил, спецбригады сработали»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Сочи» (2:1).

Екатеринбургский клуб одержал 6-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У нас третья игра на выезде, иногда не хватало эмоций и движения. Парни из четвертого звена здорово играли, в концовке самоотверженное меньшинство. Натренировали меньшинство в выездной серии, работали над дисциплиной, но вратарь почистил, спецбригады сработали.

«Сочи » на ходу, хорошее движение, много хороших контратак», – сказал тренер «Автомобилиста ».