Заварухин после 2:1 с «Сочи»: «Автомобилист» натренировал меньшинство в выездной серии, работал над дисциплиной, но вратарь почистил, спецбригады сработали»
Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Сочи» (2:1).
Екатеринбургский клуб одержал 6-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«У нас третья игра на выезде, иногда не хватало эмоций и движения. Парни из четвертого звена здорово играли, в концовке самоотверженное меньшинство. Натренировали меньшинство в выездной серии, работали над дисциплиной, но вратарь почистил, спецбригады сработали.
«Сочи» на ходу, хорошее движение, много хороших контратак», – сказал тренер «Автомобилиста».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем