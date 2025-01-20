Мамбеталиев о 0:3 с «Локомотивом»: «Сказался недельный перерыв. У «Барыса» было много торопливости при завершении»
Галым Мамбеталиев оценил поражение «Барыса» от «Локомотива» (0:3).
«Сказался недельный перерыв. Было много торопливости при завершении, во втором периоде пропустили гол. Вроде потом начали играть, но в меньшинстве пропустили еще два. Жаль, чуть неправильно сыграли.
Молодые ребята старались. Больших претензий к ним нет, но им не хватает физики, завершения. Рома Старченко сыграл первый матч, он не в тонусе. Асетов получил травму на тренировке, у него перелом, а у Бурдасова надрыв», – сказал тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем