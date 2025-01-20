Мамбеталиев о 0:3 с «Локомотивом»: «Сказался недельный перерыв. У «Барыса» было много торопливости при завершении»

Галым Мамбеталиев оценил поражение «Барыса» от «Локомотива» (0:3).

«Сказался недельный перерыв. Было много торопливости при завершении, во втором периоде пропустили гол. Вроде потом начали играть, но в меньшинстве пропустили еще два. Жаль, чуть неправильно сыграли.

Молодые ребята старались. Больших претензий к ним нет, но им не хватает физики, завершения. Рома Старченко сыграл первый матч, он не в тонусе. Асетов получил травму на тренировке, у него перелом, а у Бурдасова надрыв», – сказал тренер «Барыса ».