Мерфи набрал 46-е очко в сезоне и повторил рекорды «Сибири» по голам и ассистам для защитников в КХЛ. В сезоне-2022/23 канадец заработал 10+36 за 62 матча
Тревор Мерфи повторил рекорды «Сибири» по голам и ассистам за сезон в КХЛ.
Новосибирский клуб уступил «Локомотиву» (2:3 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник «Сибири» Тревор Мерфи отметился 2 результативными передачами в этой игре.
Таким образом, канадец набрал 46 (10+36) очков в 45 матчах текущего сезона и повторил свои бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников «Сибири» в КХЛ.
В сезоне-2022/23 Мерфи набрал 46 (10+36) очков за 62 матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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