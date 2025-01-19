Перлини покинул «Спартак», контракт расторгнут по инициативе игрока. Канадец провел за клуб 4 матча
Брендан Перлини покинул «Спартак».
28-летний канадец расторг контракт с клубом по собственной инициативе.
Перлини стал игроком красно-белых 10 декабря 2024 года. Форвард провел за «Спартак» четыре матча и сделал одну голевую передачу при полезности «минус 2».
«Отметим, что клуб сохранит права на хоккеиста в КХЛ. Благодарим Брендана за выступления и желаем игроку успехов и удачи!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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