Перлини покинул «Спартак», контракт расторгнут по инициативе игрока. Канадец провел за клуб 4 матча

Брендан Перлини покинул «Спартак».

28-летний канадец расторг контракт с клубом по собственной инициативе.

Перлини стал игроком красно-белых 10 декабря 2024 года. Форвард провел за «Спартак» четыре матча и сделал одну голевую передачу при полезности «минус 2».

«Отметим, что клуб сохранит права на хоккеиста в КХЛ. Благодарим Брендана за выступления и желаем игроку успехов и удачи!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака ».

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