«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли по версии авторов The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Вашингтон» не получил голосов

«Вегас» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.

В результате опроса авторов сайта, «Голден Найтс » заняли первое место, набрав 29,6% голосов. Отметим, что «Вашингтон », лидирующий по количеству очков в НХЛ, не получил ни одного голоса от экспертов.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Вегас» – 29,6% голосов;

2. «Даллас » – 25,9%;

3-4. «Эдмонтон » – 11,1%;

3-4. «Колорадо» – 11,1%;

5-10. «Флорида» – 3,7%;

5-10. «Каролина » – 3,7%;

5-10. «Нью-Джерси» – 3,7%;

5-10. «Тампа-Бэй » – 3,7%;

5-10. «Виннипег» – 3,7%;

5-10. «Торонто» – 3,7%.

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх