«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли по версии авторов The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Вашингтон» не получил голосов
«Вегас» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.
В результате опроса авторов сайта, «Голден Найтс» заняли первое место, набрав 29,6% голосов. Отметим, что «Вашингтон», лидирующий по количеству очков в НХЛ, не получил ни одного голоса от экспертов.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Вегас» – 29,6% голосов;
2. «Даллас» – 25,9%;
3-4. «Эдмонтон» – 11,1%;
3-4. «Колорадо» – 11,1%;
5-10. «Флорида» – 3,7%;
5-10. «Каролина» – 3,7%;
5-10. «Нью-Джерси» – 3,7%;
5-10. «Тампа-Бэй» – 3,7%;
5-10. «Виннипег» – 3,7%;
5-10. «Торонто» – 3,7%.
«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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