Фетисов об Овечкине: «В Оттаве девчонки с оскорбительными плакатами были. Чуть ли не до слез его довели. Говорю: «Многие не понимают, что происходит. Разъясняй голами, отношением к стране и президенту»

Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина послом доброй воли.

«Александр в наши дни – настоящий посол доброй воли. Недавно с ним разговаривали, и Овечкин рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели.

Я говорю Александру, что надо терпеть: «Многие люди не понимают, что происходит на самом деле. Будешь разъяснять им своей игрой, своими голами, своим отношением к своей стране и к ее президенту».

Я вообще ему только одно советую: терпеть и нацеливаться на большие результаты. И ни в коем случае не опускать руки», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .