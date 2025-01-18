Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Горжусь, что есть такой герой нашего времени, как Саша. Когда рекорд будет принадлежать ему, к нему не подберется никто и никогда»
Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я горжусь, что есть такой герой нашего времени, как Саша. Я с ним очень часто общаюсь, самое главное, чтобы Овечкин терпел. Сейчас его миссия – не только стать лучшим за всю историю.
Я уверен, что рекорд состоится, и когда он будет принадлежать Овечкину, к нему не подберется никто и никогда», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов об Овечкине: «В Оттаве девчонки с оскорбительными плакатами были. Чуть ли не до слез его довели. Говорю: «Многие не понимают, что происходит. Разъясняй голами, отношением к стране и президенту»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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