Фетисов о допуске России на Олимпиаду: «НХЛ до лампочки все, что связано с международным хоккеем. Они не будут влезать в наши взаимоотношения с ИИХФ и МОК»

Вячеслав Фетисов считает, что НХЛ не вмешается в отношения ФХР и ИИХФ.

Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году. Хоккеисты НХЛ примут участие в турнире. На данный момент Россия отстранена от участия в международных турнирах.

«Мне кажется, всем очевидно, что НХЛ никаким образом не будет влиять на возможный допуск российских хоккеистов на Олимпийские игры.

НХЛ до лампочки все, что связано с международным хоккеем. Вы же сами видели в последние годы: они то едут на Олимпиаду, то не едут.

Думаю, они не будут влезать в наши взаимоотношения с МОК или ИИХФ»,- сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .