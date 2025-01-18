Фетисов о допуске России на Олимпиаду: «НХЛ до лампочки все, что связано с международным хоккеем. Они не будут влезать в наши взаимоотношения с ИИХФ и МОК»
Вячеслав Фетисов считает, что НХЛ не вмешается в отношения ФХР и ИИХФ.
Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году. Хоккеисты НХЛ примут участие в турнире. На данный момент Россия отстранена от участия в международных турнирах.
«Мне кажется, всем очевидно, что НХЛ никаким образом не будет влиять на возможный допуск российских хоккеистов на Олимпийские игры.
НХЛ до лампочки все, что связано с международным хоккеем. Вы же сами видели в последние годы: они то едут на Олимпиаду, то не едут.
Думаю, они не будут влезать в наши взаимоотношения с МОК или ИИХФ»,- сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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