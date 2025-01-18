Пашков о серии поражений СКА: «Все команды КХЛ чередуют подъемы и спады. Турнир длинный, это неизбежно»

Александр Пашков поделился мыслями о ситуации в СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.

– Что происходит в питерском клубе? Да ничего особенного не происходит. Они идут по регулярному чемпионату неплохо и находятся в лидирующей группе из 5-7 команд на Западе, которых разделяют всего несколько очков.

Не считаю, что это сейчас повод для каких-то серьезных оргвыводов. Сегодняшнее турнирное положение СКА – это не повод для детального разговора.

– То есть, вы не считаете, что питерские армейцы сейчас проводят достаточно слабый отрезок в регулярке, потерпев четыре поражения подряд и откатившись на 7-ю строчку?

– Все команды КХЛ чередуют подъемы и спады. Прежде всего в физическом и эмоциональном состоянии. Длинный турнир, многомесячный, поэтому это неизбежно. И СКА здесь не исключение.

Этот коллектив проходит такие же этапы, как и остальные: в лучшем состоянии набирает, а в худшем теряет очки, вот как сейчас. Здесь армейцы с Невы ничем от других клубов не отличаются, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .