СКА – Богуну: «Приглашаем на тренировку. Оплатим вам перелет в солнечный Петербург. Мы за то, чтобы журналисты писали не только о том, что слышали, но и о том, что видели»

СКА отреагировал на слова журналиста о тренировочном процессе в клубе.

Журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун ранее заявил : «Ротенберг в погоне за свежестью щедро раздает выходные. Хоккеисты признавались, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий».

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

«Уважаемый Иван Богун! Приглашаем вас завтра на тренировку СКА на «СКА-Арене », чтобы вы лично могли посмотреть, как мы тренируемся.

С удовольствием оплатим вам перелет в солнечный Санкт-Петербург – мы всегда за то, чтобы журналисты писали не только о том, что они слышали, но и о том, что видели своими глазами. Будем рады вас видеть!» – говорится в сообщении СКА .