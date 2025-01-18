СКА – Богуну: «Приглашаем на тренировку. Оплатим вам перелет в солнечный Петербург. Мы за то, чтобы журналисты писали не только о том, что слышали, но и о том, что видели»
СКА отреагировал на слова журналиста о тренировочном процессе в клубе.
Журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун ранее заявил: «Ротенберг в погоне за свежестью щедро раздает выходные. Хоккеисты признавались, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий».
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
«Уважаемый Иван Богун! Приглашаем вас завтра на тренировку СКА на «СКА-Арене», чтобы вы лично могли посмотреть, как мы тренируемся.
С удовольствием оплатим вам перелет в солнечный Санкт-Петербург – мы всегда за то, чтобы журналисты писали не только о том, что они слышали, но и о том, что видели своими глазами. Будем рады вас видеть!» – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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