Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится – с их стороны последует обман»

Андрей Назаров оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » находится на втором месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (874), уступая Уэйну Гретцки (894).

«Александр Овечкин продолжает радовать всю армию своих многочисленных болельщиков, забросив накануне важную шайбу в ворота «Оттавы» в овертайме.

Думаю, что Саше по силам не просто побить рекорд Гретцки, а сделать свой будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Здорово, что Овечкин быстро забывает про все травмы и болячки.

Мы живем в непростое время, а наши недоброжелатели перепробовали уже все: угрозы, хороший и плохой полицейский. Теперь, наверное, начнут нас хвалить. Но мы прекрасно знаем, чем все это закончится: с их стороны последует обман.

Поэтому у нас свой путь – идти только вперед, несмотря ни на что, единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.