Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится – с их стороны последует обман»
Капитан «Вашингтона» находится на втором месте в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (874), уступая Уэйну Гретцки (894).
«Александр Овечкин продолжает радовать всю армию своих многочисленных болельщиков, забросив накануне важную шайбу в ворота «Оттавы» в овертайме.
Думаю, что Саше по силам не просто побить рекорд Гретцки, а сделать свой будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Здорово, что Овечкин быстро забывает про все травмы и болячки.
Мы живем в непростое время, а наши недоброжелатели перепробовали уже все: угрозы, хороший и плохой полицейский. Теперь, наверное, начнут нас хвалить. Но мы прекрасно знаем, чем все это закончится: с их стороны последует обман.
Поэтому у нас свой путь – идти только вперед, несмотря ни на что, единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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