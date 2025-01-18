Зубов о 2:6 от «Витязя»: «У «Лады» средний уровень игроков. Когда у них нет энергетики, и они не могут компенсировать свои глупые, нелепые решения мастерством… Это не вина, а беда хоккеистов»

Павел Зубов подвел итоги матча с «Витязем» (2:6).

– Энергии совсем сегодня не было у команды. Команда была прямо пустой. Есть игроки‑индикаторы, по которым команда входит в игру. И по ним становится понятно: если они закислились, значит от других много можно не ждать.

Соперник был свежее, быстрее. Это понятно, ведь у нас восьмая игра через день, а у соперника пятая. При том у них последние были через два дня. Мы это знали.

Готовили ребят, что придется много работать со своим состоянием. Не в лучших кондициях находимся. Энергозатратный матч, до этого игра тоже была энергозатратная. Свежести не хватило совсем.

– Прошлый проигранный матч с «Торпедо» мог сказаться на настрое?

– Да. Когда хорошо играешь и выигрываешь – эмоциональный фон даже лучше. А когда видишь, что мог цепляться за очки, а этого не было… Любая победа добавляет эмоции и силы, а любое поражение – забирает их.

– Вы говорили, что для команды уже стартовал плей-офф. Но по таким матчам кажется, что для некоторых игроков продолжается регулярка.

– Поймите. У нас уровень игроков средний. Когда у них нет энергетической подпитки, энергетики, и они не могут компенсировать свои глупые, нелепые, смешные решения каким‑то мастерством… Быстро отдать, сообразить…

Сегодня были моменты, когда мы просто на ровном месте отдавали шайбу в трех метрах в коньки, падали, вставали. На этом фоне часто играют элитные игроки, которые могут это нивелировать своим хоккейным IQ.

Парни старались, но энергетики не было совсем. Когда ноги не бегут, мы не можем это компенсировать правильными решениями. В нынешнем хоккее это тяжело делать на элитном уровне.

Это не вина, а беда хоккеистов. Они выкладывались, но этого было мало, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .