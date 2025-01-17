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  • Коромыслов – 1-й защитник и 9-й игрок в истории КХЛ, забросивший минимум 1 шайбу за 3 разные команды в одном сезоне. Арсений забил за «Трактор», СКА и «Ладу»
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Коромыслов – 1-й защитник и 9-й игрок в истории КХЛ, забросивший минимум 1 шайбу за 3 разные команды в одном сезоне. Арсений забил за «Трактор», СКА и «Ладу»

Арсений Коромыслов забил по голу за 3 разные команды в этом сезоне КХЛ.

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Защитник челябинского клуба Арсений Коромыслов отметился голом в этой игре. Ранее в этом сезоне он также забросил по шайбе в составе СКА и «Лады». 

Таким образом, Коромыслов стал первым защитником и девятым игроком в истории КХЛ, забившим хотя бы 1 гол за три разные команды в одном регулярном чемпионате. 

По шайбе за три разные команды забрасывали нападающие Денис Кочетков, Игорь Мирнов, Дмитрий Обухов, Михаил Анисин, Николай Лемтюгов, Джастин Ходжман, Игорь Макаров и Вячеслав Лещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
logoДжастин Ходжман
logoМихаил Анисин
logoНиколай Лемтюгов
рейтинги
logoДмитрий Обухов
logoТрактор
logoИгорь Мирнов
logoИгорь Макаров
logoСКА
logoКХЛ
logoЛада
logoНефтехимик
logoДенис Кочетков
logoВячеслав Лещенко
logoАрсений Коромыслов
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