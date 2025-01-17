Коромыслов – 1-й защитник и 9-й игрок в истории КХЛ, забросивший минимум 1 шайбу за 3 разные команды в одном сезоне. Арсений забил за «Трактор», СКА и «Ладу»

Арсений Коромыслов забил по голу за 3 разные команды в этом сезоне КХЛ.

«Трактор » обыграл «Нефтехимик » со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник челябинского клуба Арсений Коромыслов отметился голом в этой игре. Ранее в этом сезоне он также забросил по шайбе в составе СКА и «Лады».

Таким образом, Коромыслов стал первым защитником и девятым игроком в истории КХЛ, забившим хотя бы 1 гол за три разные команды в одном регулярном чемпионате.

По шайбе за три разные команды забрасывали нападающие Денис Кочетков, Игорь Мирнов , Дмитрий Обухов , Михаил Анисин , Николай Лемтюгов , Джастин Ходжман , Игорь Макаров и Вячеслав Лещенко.