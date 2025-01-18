Фисенко и Бусыгин подрались с активным обменом ударами в матче «Лады» и «Витязя». У обоих хоккеистов на лице была кровь

Михаил Фисенко и Ярослав Бусыгин подрались в матче КХЛ.

Эпизод произошел на 18-й минуте первого периода игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Витязем ».

Хоккеисты сбросили краги и провели бой с активным обменом ударами. В итоге и у Фисенко , и у Бусыгина была заметна кровь на лице.

Игроки получили по пять минут штрафа за драку.