Вратарь Неделькович про 1+1 в матче с «Баффало»: «Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то много наблюдал за Турко и Бродером, учился у них»

Алекс Неделькович высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Баффало».

29-летний вратарь «Питтсбурга » поразил пустые ворота и сделал ассист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (5:2).

Он стал первым голкипером в истории лиги, набравшим 2 (1+1) очка за матч , а также первым вратарем в истории с голами в НХЛ , АХЛ и ECHL.

«Это действительно захватывающе. Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то следил за тем, как это делают лучшие вратари, например, Марти Турко и Мартин Бродер .

За этими парнями я много наблюдал и многому у них учился. Работа с шайбой всегда была частью моей игры», – сказал Неделькович .