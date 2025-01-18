Вратарь Неделькович про 1+1 в матче с «Баффало»: «Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то много наблюдал за Турко и Бродером, учился у них»
Алекс Неделькович высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Баффало».
29-летний вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (5:2).
Он стал первым голкипером в истории лиги, набравшим 2 (1+1) очка за матч, а также первым вратарем в истории с голами в НХЛ, АХЛ и ECHL.
«Это действительно захватывающе. Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то следил за тем, как это делают лучшие вратари, например, Марти Турко и Мартин Бродер.
За этими парнями я много наблюдал и многому у них учился. Работа с шайбой всегда была частью моей игры», – сказал Неделькович.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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