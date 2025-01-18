Вратарь «Питтсбурга» Неделькович с голом, ассистом и 40 сэйвами, Джарвис с дублем и Глэсс с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Алекс Неделькович, Сет Джарвис и Коди Глэсс – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня, в котором состоялись всего 2 матча.
Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Коди Глэсс с 2 (1+1) очками в матче с «Баффало» (5:2).
Вторая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис с дублем в ворота «Вегаса» (3:2).
Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович с голом в пустые ворота «Сэйбрс», ассистом и 40 сэйвами после 42 бросков.
Американец стал первым голкипером в истории лиги, набравшим 2 (1+1) очка за матч, а также первым вратарем в истории с голами в НХЛ, АХЛ и ECHL.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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