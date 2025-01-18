Леонтьев о 2:4 с «Трактором»: «Нефтехимик» сражался весь матч, до третьего гола игра была равная. Индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Нижнекамска проиграл со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Наши бойцы сражались весь матч. До третьего гола, в принципе, была равная игра. По броскам и движению мы тоже выглядели намного лучше, чем в прошлом матче.

Но, как всегда индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды. К сожалению, такое бывает», – сказал главный тренер «Нефтехимика ».