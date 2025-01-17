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  • «Трактор» выиграл 3 матча подряд, команда Гру – 1-я на Востоке. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду и 10-е место
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«Трактор» выиграл 3 матча подряд, команда Гру – 1-я на Востоке. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду и 10-е место

«Трактор» одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:2 в выездном матче. 

Челябинский клуб набрал 65 очков в 48 играх и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции. 

У «Нефтехимика» 4-е поражение кряду. Команда тренера Олега Леонтьева с 40 баллами в 46 матчах идет 10-й на Востоке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНефтехимик
logoОлег Леонтьев
logoБенуа Гру
logoТрактор
logoКХЛ
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