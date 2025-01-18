Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов
Филип Форсберг забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ.
«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (3:2 Б) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
Шведский форвард «Предаторс» Филип Форсберг отметился голом в этой игре. Это его 300-я шайбу за карьеру в НХЛ.
Таким образом, Форсберг стал 9-м шведским игроком в истории, достигшим этой отметки. Теперь на его счету 643 (300+343) очка в 742 матчах.
Только 2 игрока среди шведов достигли этой отметки быстрее: Томас Сандстрем (675 игр) и Матс Сундин (698 игр).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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