Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов

Филип Форсберг забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ.

«Нэшвилл » обыграл «Чикаго » (3:2 Б) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.

Шведский форвард «Предаторс» Филип Форсберг отметился голом в этой игре. Это его 300-я шайбу за карьеру в НХЛ .

Таким образом, Форсберг стал 9-м шведским игроком в истории, достигшим этой отметки. Теперь на его счету 643 (300+343) очка в 742 матчах.

Только 2 игрока среди шведов достигли этой отметки быстрее: Томас Сандстрем (675 игр) и Матс Сундин (698 игр).