Саад с хет-триком, Ник Фолиньо с дублем и Сарос с 4-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Брэндон Саад, Ник Фолиньо и Юусе Сарос – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Нэшвилла » Юусе Сарос , засушивший «Ванкувер» (3:0) при 27 отраженных бросках. Игра на ноль стала для него 4-й в сезоне (больше только у Коннора Хеллибака из «Виннипега» – 5).

Вторая звезда – капитан «Чикаго » Ник Фолиньо с дублем в ворота «Монреаля» (4:2).

Первая звезда – форвард «Сент-Луиса » Брэндон Саад с хет-триком в ворота «Оттавы» (4:0). Он забросил 3 шайбы за матч впервые с 2017 года .