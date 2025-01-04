Саад с хет-триком, Ник Фолиньо с дублем и Сарос с 4-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Брэндон Саад, Ник Фолиньо и Юусе Сарос – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, засушивший «Ванкувер» (3:0) при 27 отраженных бросках. Игра на ноль стала для него 4-й в сезоне (больше только у Коннора Хеллибака из «Виннипега» – 5).
Вторая звезда – капитан «Чикаго» Ник Фолиньо с дублем в ворота «Монреаля» (4:2).
Первая звезда – форвард «Сент-Луиса» Брэндон Саад с хет-триком в ворота «Оттавы» (4:0). Он забросил 3 шайбы за матч впервые с 2017 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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