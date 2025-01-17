«Автомобилист» выиграл 5 матчей подряд. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
«Автомобилист» одержал 5 побед кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Салават» со счетом 4:1 в выездном матче.
«Автомобилист» набрал 58 очков в 45 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
У «Салавата» 3-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Виктора Козлова идет 2-й на Востоке с 60 очками в 45 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем