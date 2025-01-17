«Автомобилист» выиграл 5 матчей подряд. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке

«Автомобилист» одержал 5 побед кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Салават » со счетом 4:1 в выездном матче.

«Автомобилист » набрал 58 очков в 45 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

У «Салавата» 3-е поражение в 5 последних играх. Команда тренера Виктора Козлова идет 2-й на Востоке с 60 очками в 45 матчах.