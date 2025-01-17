Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» не был агрессивным. Мы много раз были в большинстве, где‑то не везло, вратарь соперника хорошо сыграл»

Виктор Козлов подвел итоги игры с «Автомобилистом».

«Салават » проиграл со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– При игре пять на пять мы провели хороший матч. Большинство, конечно… Было много шансов забить во втором периоде, когда мы много раз были в большинстве. После этого ребята все равно хорошо вернулись в игру, было движение.

Создавали достаточно моментов. Где‑то не везло, а где‑то вратарь соперника хорошо сыграл. В третьем периоде наши удаления позволили сопернику повести в счете. Затем раскрылись, пытались отыграться, «Автомобилист » этим воспользовался.

– Что, на ваш взгляд, сегодня неправильно сделал «Салават»?

– Мы не были агрессивными. Выискивали заключительную передачу долго на пустые ворота, на завершающий бросок. У нас были хорошие голевые моменты, где мы дорабатывали, просто не могли завершить, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов .