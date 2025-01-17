  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» не был агрессивным. Мы много раз были в большинстве, где‑то не везло, вратарь соперника хорошо сыграл»
9

Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» не был агрессивным. Мы много раз были в большинстве, где‑то не везло, вратарь соперника хорошо сыграл»

Виктор Козлов подвел итоги игры с «Автомобилистом».

«Салават» проиграл со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– При игре пять на пять мы провели хороший матч. Большинство, конечно… Было много шансов забить во втором периоде, когда мы много раз были в большинстве. После этого ребята все равно хорошо вернулись в игру, было движение.

Создавали достаточно моментов. Где‑то не везло, а где‑то вратарь соперника хорошо сыграл. В третьем периоде наши удаления позволили сопернику повести в счете. Затем раскрылись, пытались отыграться, «Автомобилист» этим воспользовался.

– Что, на ваш взгляд, сегодня неправильно сделал «Салават»?

– Мы не были агрессивными. Выискивали заключительную передачу долго на пустые ворота, на завершающий бросок. У нас были хорошие голевые моменты, где мы дорабатывали, просто не могли завершить, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoВиктор Козлов
logoАвтомобилист
logoСалават Юлаев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 5:4 с «Амуром»: «Салават» хотел выиграть малой кровью, хоккейного бога нельзя обманывать. Обогнать «Трактор» или нет – так не смотрим, важном содержание игры»
1225 декабря 2024, 18:30
КХЛ не отменит рукопожатия после матчей регулярки: «Наш спорт тем и отличается, что игроки могут подраться, но после они по‑мужски жмут руки»
199 декабря 2024, 13:48
7 важных вопросов к Ротенбергу по составу сборной России
9127 ноября 2024, 09:53
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Спартак» играет с «Куньлунем», «Авангард» победил ЦСКА, «Автомобилист» – «Салават», «Сибирь» уступила «Локомотиву»
34626 минут назадLive
«Автомобилист» выиграл 5 матчей подряд. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
427 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Баффало», «Каролина» сыграет с «Вегасом»
1137 минут назад
Артем Ребров: «Многим футболистам хочется из сына сделать хоккеиста, мне тоже. Сложился образ, что это крепкие мужики, за себя и других могут постоять»
738 минут назад
Воробьев о 0:4 от «Авангарда»: «Хоккей начинается с того, что не надо гадить себе. ЦСКА это сделал сегодня – три гола подарили сопернику»
12сегодня, 17:20
Ги Буше о 4:0 с ЦСКА: «Боевой матч, несмотря на счет. Тренировать «Авангард» – одно удовольствие, игроки знают, как распоряжаться шайбой, вовлечены в процесс»
14сегодня, 16:57
Бахмутов об Овечкине: «Трамп должен позвать его на инаугурацию – это фигура в мировом спорте. Александр близок к достижению, которое всколыхнет Америку и весь мир»
13сегодня, 16:47
ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Воробьева идет 3-й на Западе
13сегодня, 16:25
Никитин о 3:2 с «Сибирью»: «Во 2-м периоде «Локомотив» с первой смены отдал шайбу, удаления сбивали темп. Радулову дали немножко остыть»
3сегодня, 16:18
«Авангард» выиграл 6-й матч подряд. Команда Ги Буше идет 6-й на Востоке
30сегодня, 16:08
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 4:1: «Салават» агрессивно проводит начало матчей, «Автомобилист» настраивался выдержать прессинг, рабочая победа. Главная проблема – наши удаления»
1 минуту назад
Тренер «Оттавы» Грин об Овечкине: «Лучший снайпер всех времен, возможно. Рекорд Гретцки казался недостижимым, Александр действительно собирается побить его»
13 минут назад
Слепышев играет за «Динамо» впервые с октября. Форвард приостанавливал контракт по семейным обстоятельствам
сегодня, 17:32
Педан о 4:7 с «Северсталью»: «Ротенберг замотивировал нас, сказал, что можем сравнять счет в 3-м периоде. В СКА нет безразличных людей, начиная с главного тренера»
3сегодня, 17:08
Епанчинцев о 2:3 с «Локомотивом»: «Сибирь» потеряла одно очко, но одно заработала. Качество игры, атмосфера стали лучше, благодарен ребятам»
сегодня, 16:37
Мерфи набрал 46-е очко в сезоне и повторил рекорды «Сибири» по голам и ассистам для защитников в КХЛ. В сезоне-2022/23 канадец заработал 10+36 за 62 матча
2сегодня, 15:58
У «Сибири» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда Епанчинцева идет 8-й на Востоке
4сегодня, 15:30
Василевский проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Салавата» 146 очков
5сегодня, 15:10
Овечкин о шатауте Томпсона: «Он был невероятен. Первые два периода, третий, овертайм, он был великолепен»
1сегодня, 14:51
Марнер – 6-й игрок в истории «Торонто», набравший 700 очков в НХЛ
4сегодня, 14:33
Рекомендуем