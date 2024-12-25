Козлов о 5:4 с «Амуром»: «Салават» хотел выиграть малой кровью, хоккейного бога нельзя обманывать. Обогнать «Трактор» или нет – так не смотрим, важном содержание игры»
– Не самый лучший наш матч. Но ребята все равно нашли возможность выиграть, взяли два очка. Голы, которые забивали, были рабочие. Несмотря на сто голов, в нужный момент Самонов нас вытащил и сыграл достаточно хорошо.
Ребята думали, что малой кровью можем обойтись. Но без разницы, на каком месте соперник, какая у него ситуация. Мы должны правильно играть, мы должны уважать соперника, тем более когда играем дома.
Нельзя обманывать хоккейного бога. Когда ты хочешь выиграть малой кровью, то все отскоки, рикошеты – вот так все и получается.
Это урок для нас для всех, мы должны к каждому матчу готовиться так, как мы готовимся к играм с топ‑командами из верхней части таблицы.
– Есть спортивный интерес обогнать «Трактор» до конца календарного года?
– Если честно, так не смотрим – обогнать «Трактор» или нет. Мне важно содержание игры. И мне не нравится то, что я вижу, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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