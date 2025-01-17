«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд. Команда Никитина идет 1-й на Западе

«Локомотив» одержал 5 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сибирь » (3:2 Б) в выездном матче.

«Локомотив » набрал 76 очков в 47 играх и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции и общей таблице КХЛ .

19 января ярославский клуб сыграет с «Барысом» на выезде.