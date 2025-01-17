Овечкин о том, что забил 179 вратарям, побив рекорд НХЛ: «Это довольно круто. Когда играешь 20 лет, если у тебя есть шансы, ты ими пользуешься»

Александр Овечкин высказался о том, что забил 179 вратарям в НХЛ, побив рекорд.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ). Лееви Мериляйнен стал 179-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ .

39-летний россиянин стал новым рекордсменом лиги, превзойдя достижение Яромира Ягра, забивавшего 178 вратарям.

«Это довольно круто.

Когда ты играешь 20 лет, если у тебя есть шансы, ты ими пользуешься», – сказал Александр Овечкин .

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