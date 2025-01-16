Судьи отменили 2 гола СКА в 1-м периоде игры с «Северсталью» из-за блокировки вратаря

Судьи отменили 2 гола СКА в 1-м периоде матча с «Северсталью».

Арбитры не засчитали шайбы Михаила Григоренко на отметке 01:26 и Валентина Зыкова на 14:33.

После голов СКА тренерский штаб Андрея Козырева брал запросы на блокировку вратаря.

Первую шайбу после видеопросмотра отметил судья Станислав Раминг, вторую – Виктор Бирин.