Судьи отменили 2 гола СКА в 1-м периоде игры с «Северсталью» из-за блокировки вратаря
Судьи отменили 2 гола СКА в 1-м периоде матча с «Северсталью».
Арбитры не засчитали шайбы Михаила Григоренко на отметке 01:26 и Валентина Зыкова на 14:33.
После голов СКА тренерский штаб Андрея Козырева брал запросы на блокировку вратаря.
Первую шайбу после видеопросмотра отметил судья Станислав Раминг, вторую – Виктор Бирин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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