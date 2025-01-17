Ротенберг на вопрос об отставке: «Страх недопустим в спорте, тогда акулы сожрут меня. В СКА каждый готов лечь под шайбу лицом, я – тоже. Тогда мы победим»
Петербургский клуб проиграл «Северстали» со счетом 4:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это четвертое подряд поражение петербуржцев.
– Были новости, что вас могут уволить из-за серии неудачных игр. Мы все читали пресс-релиз по поводу фэйк-ньюс. Как говорят многие тренеры, отставка – это часть тренерской работы. Насколько вы боитесь, переживаете, что вас могут отправить в отставку?
– Страх, чувство страха и боязни – это в спорте недопустимо. Тогда акулы сожрут меня. Я буду делать всегда все возможное для побед. В истории клуба бывали очень разные сложные ситуации. Не хочу сейчас все это рассказывать, таких ситуаций очень много.
Я просто очень благодарен лично Алексею Борисовичу Миллеру. Всем, кто верит в нас, дает все возможности. И мы обязательно ответим полной самоотдачей. Будем жертвовать собой. Каждый игрок. Вы это видели с «Локомотивом»?
Я вот честно в своей жизни не видел никогда, чтобы олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, один из лучших снайперов и бомбардиров в истории КХЛ, ловил шайбу лицом. Вы такое видели когда-нибудь? Я такого не видел в истории СКА.
Бывает, знаете, выражение: «Чтобы выигрывать, надо ловить шайбу лицом». Это в хоккее часто говорят. Но чтобы на самом деле человек ложился под шайбу лицом, в крови уходил в раздевалку, его там зашивают, потом он возвращается и помогает команде сравнять счет.
Это многое говорит о нашей команде. Надо, чтобы каждый в этом плане был как Миша Григоренко. И каждый тренер. Я вас уверяю, что это так и есть. Каждый из нас готов ложиться под шайбу лицом. Я готов тоже. Каждый тренер, каждый игрок. И даже персонал.
Это факт. Это так и есть. И когда мы такое увидим, мы абсолютно точно победим. Несмотря ни на что. Спасибо. До скорой встречи на следующей игре, – сказал главный тренер СКА.
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