Макдэвид – 6-й игрок в истории «Эдмонтона», забивший 20+ голов в 9+ сезонах

Коннор Макдэвид забил 20-й гол в сезоне-2024/25.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Колорадо (4:3).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 64 (20+44) очка в 42 играх сезона.

Он достиг отметки 20 голов в 9-м регулярном чемпионате НХЛ в карьере.

Макдэвид стал 6-м игроком в истории «Эдмонтона » с таким достижением.

Ранее это удалось Яри Курри (10 сезонов с 20 и более голами), Гленну Андерсону (10), Марку Мессье (10), Уэйну Гретцки (9) и Леону Драйзайтлю (9).