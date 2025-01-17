Макдэвид – 6-й игрок в истории «Эдмонтона», забивший 20+ голов в 9+ сезонах
Коннор Макдэвид забил 20-й гол в сезоне-2024/25.
Нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Колорадо (4:3).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 64 (20+44) очка в 42 играх сезона.
Он достиг отметки 20 голов в 9-м регулярном чемпионате НХЛ в карьере.
Макдэвид стал 6-м игроком в истории «Эдмонтона» с таким достижением.
Ранее это удалось Яри Курри (10 сезонов с 20 и более голами), Гленну Андерсону (10), Марку Мессье (10), Уэйну Гретцки (9) и Леону Драйзайтлю (9).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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