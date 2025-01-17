«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3.

«Ойлерс» обыграли «Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

Клуб из Денвера забросил 3 шайбы за первые 12 минут матча, но потом забивали только игроки канадского клуба – отличились Виктор Арвидссон , Бретт Кулак , Коннор Макдэвид и Эван Бушар (победный гол на 54-й минуте).

Победа стала для «нефтяников» 4-й подряд. Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 61 очко в 45 играх и делит с «Вегасом» (61 в 44) 2-е место в Западной конференции, отставая на 4 очка от «Виннипега» (65 в 46).