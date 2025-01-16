Кноблаух о Макдэвиде на 2-м месте по очкам в истории «Эдмонтона»: «Он быстро поднялся в списке бомбардиров в клубе, в котором было много значимых игроков. Выдающееся достижение»
Крис Кноблаух прокомментировал достижение Коннора Макдэвида.
Канадский нападающий имеет в активе 1044 (354+690) балла в 686 матчах в регулярных чемпионатах и вышел на второе место в истории «Эдмонтона», обогнав Яри Курри (1043 (474+569) очка в 754 матчах).
«Выдающееся достижение. Он поднялся в списке бомбардиров так быстро, и в организации, в которой было много значимых игроков.
Я уже видел так много выдающихся вещей от него. Он потрясающий хоккеист и отличный партнер по команде.
Я сказал, что больше не буду удивляться, просто потому, что он так часто удивляет вас за эти годы, но это хорошее достижение для него. Ребята очень гордятся им», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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