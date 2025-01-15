Овечкин о первой игре в звене с Дюбуа: «Где-то не понимаешь, куда ехать, как открыться. Но со временем, думаю, все будет нормально. Каждый игрок хорош по-своему»

Александр Овечкин высказался о первой игре с новым центрфорвардом.

В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые в сезоне центральным нападающим звена Овечкина был не Дилан Строум , а Пьер-Люк Дюбуа .

– Было ли достаточно комфортно играть с Дюбуа или нужно еще какое-то время на создание «химии»?

– Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, все будет нормально.

– За весь сезон вы выходили в пяти разных сочетаниях. С кем вам комфортнее всего играть?

– Мы играем в НХЛ, поэтому здесь без разницы, с кем ты выходишь. Каждый игрок мастеровитый, каждый хорош по-своему, поэтому нужно подстраиваться и находить общий язык

– Как вам удалось создать такую «химию» со Строумом и что не получалось в последних матчах?

– Я не хочу сказать, что что-то не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идем на первом месте.

На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, – сказал нападающий «Вашингтона ».