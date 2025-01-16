Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»

Спенсер Карбери дал комментарий относительно игры Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в последних пяти матчах в регулярном чемпионате НХЛ .

«Александр Овечкин играет солидно. Мы должны быть осторожны в оценках, поскольку он только-только оправился от травмы.

Все сложнее, чем люди могут себе представить, потому что остальная часть лиги и остальные хоккеисты [по готовности] находятся в середине сезона.

Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать.

Поэтому если посмотреть на его показатели, то вы увидите, что он набирает обороты. [Набор формы] займет какое-то время. Мы это понимаем.

Он, вероятно, хочет, чтобы это произошло быстрее, и мы этого хотим, но это займет какое-то время», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .