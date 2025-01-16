Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»
Спенсер Карбери дал комментарий относительно игры Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в последних пяти матчах в регулярном чемпионате НХЛ.
«Александр Овечкин играет солидно. Мы должны быть осторожны в оценках, поскольку он только-только оправился от травмы.
Все сложнее, чем люди могут себе представить, потому что остальная часть лиги и остальные хоккеисты [по готовности] находятся в середине сезона.
Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать.
Поэтому если посмотреть на его показатели, то вы увидите, что он набирает обороты. [Набор формы] займет какое-то время. Мы это понимаем.
Он, вероятно, хочет, чтобы это произошло быстрее, и мы этого хотим, но это займет какое-то время», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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