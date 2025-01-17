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Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона НХЛ, Скиннер – наименее полезный по версии ESPN

Леон Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона-2024/25 по версии ESPN.

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов был фаворитом в этой номинации до своей травмы. В его отсутствие главным претендентом на «Харт Трофи» становится Леон Драйзайтль, считает Вышински.

Немецкий форвард «Эдмонтона» набрал 65 (31+34) очков в 44 матчах текущего сезона при полезности «+27». 

Наименее ценным игроком первой половины текущего сезона Вышински назвал 32-летнего форварда «Эдмонтона» Джеффа Скиннера, который набрал 15 (7+8) очков в 40 матчах при полезности «-10». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
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