Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона НХЛ, Скиннер – наименее полезный по версии ESPN

Леон Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона-2024/25 по версии ESPN.

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ .

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов был фаворитом в этой номинации до своей травмы. В его отсутствие главным претендентом на «Харт Трофи» становится Леон Драйзайтль , считает Вышински.

Немецкий форвард «Эдмонтона» набрал 65 (31+34) очков в 44 матчах текущего сезона при полезности «+27».

Наименее ценным игроком первой половины текущего сезона Вышински назвал 32-летнего форварда «Эдмонтона » Джеффа Скиннера , который набрал 15 (7+8) очков в 40 матчах при полезности «-10».