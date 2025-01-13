Кучеров идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 62 очками. У Маккиннона – 68, у Драйзайтля – 63
Никита Кучеров вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 62 очками.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2).
В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (68 очков в 44 играх, 15+53) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (63 в 42, 31+32, лидирует в гонке снайперов).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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