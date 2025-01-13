Кучеров идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 62 очками. У Маккиннона – 68, у Драйзайтля – 63

Никита Кучеров вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 62 очками.

Форвард «Тампы » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2).

В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (68 очков в 44 играх, 15+53) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона » (63 в 42, 31+32, лидирует в гонке снайперов).