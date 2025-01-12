Драйзайтль набрал 0+2 с «Чикаго» и сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 63 очка против 68. Кучеров и Марнер делят 4-е место с 59
Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в матче с «Чикаго» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 63 (31+32) очка в 42 играх. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров лиги – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (68 баллов в 44 играх, 15+53, сегодня – 0+0 с «Виннипегом») до 5 баллов.
Третье место в гонке занимает еще один игрок «Эвеланш» Микко Рантанен (60 в 44, 25+35, сегодня – 0+0 с «Виннипегом»).
Четвертое место делят форварды Никита Кучеров («Тампа», 59 в 38, 18+41, сегодня – гол в ворота «Нью-Джерси») и Митч Марнер («Торонто», 59 в 44, 14+45, сегодня – 0+0 с «Ванкувером»).
На один балл от них отстает пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид (58 в 39, 16+42, сегодня – 0+0 с «Чикаго»).
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