Драйзайтль набрал 0+2 с «Чикаго» и сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 63 очка против 68. Кучеров и Марнер делят 4-е место с 59

Леон Драйзайтль сократил отставание от Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » дважды ассистировал партнерам в матче с «Чикаго» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 63 (31+32) очка в 42 играх. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров лиги – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » (68 баллов в 44 играх, 15+53, сегодня – 0+0 с «Виннипегом») до 5 баллов.

Третье место в гонке занимает еще один игрок «Эвеланш» Микко Рантанен (60 в 44, 25+35, сегодня – 0+0 с «Виннипегом»).

Четвертое место делят форварды Никита Кучеров («Тампа», 59 в 38, 18+41, сегодня – гол в ворота «Нью-Джерси» ) и Митч Марнер («Торонто», 59 в 44, 14+45, сегодня – 0+0 с «Ванкувером»).

На один балл от них отстает пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид (58 в 39, 16+42, сегодня – 0+0 с «Чикаго»).