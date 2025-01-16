Никишин достиг отметки 300 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. Защитник СКА набрал 169 очков
Александр Никишин достиг отметки 300 матчей в КХЛ.
Юбилейной для защитника СКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Северстали».
Всего на его счету 169 (54+115) очков в 300 играх с учетом плей-офф.
«С юбилеем, кэп! Саня Никишин сегодня проводит 300-й матч в лиге. Не видим причин не отпраздновать эту круглую цифру результативными действиями», – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем