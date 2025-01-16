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Никишин достиг отметки 300 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. Защитник СКА набрал 169 очков

Александр Никишин достиг отметки 300 матчей в КХЛ.

Юбилейной для защитника СКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Северстали».

Всего на его счету 169 (54+115) очков в 300 играх с учетом плей-офф.

«С юбилеем, кэп! Саня Никишин сегодня проводит 300-й матч в лиге. Не видим причин не отпраздновать эту круглую цифру результативными действиями», – говорится в сообщении СКА.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
logoАлександр Никишин
logoСКА
logoКХЛ
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