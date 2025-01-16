«Северсталь» забросила 3 шайбы в 1-м периоде игры против СКА. Чебыкин и Аймурзин забили с разницей в 10 секунд
«Северсталь» забила 3 гола в 1-м периоде матча против СКА.
Авторами шайб стали Давид Думбадзе, Николай Чебыкин и Данил Аймурзин.
Разница между голами Чебыкина и Аймурзина составила 10 секунд.
Клуб из Череповца нанес 18 бросков в створ в 1-м периоде, СКА – 12.
Ворота СКА защищает вратарь Павел Мойсевич.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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