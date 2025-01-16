Зыков вошел в состав СКА на матч с «Северсталью». Он сыграет впервые с 30 ноября

Валентин Зыков вошел в состав СКА на матч против «Северстали».

Нападающий не играл с 30 ноября из-за травмы. В нынешнем сезоне Валентин Зыков провел 32 матча и набрал 16 (9+7) очков. Игра Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Северсталью» состоится сегодня, 16 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.