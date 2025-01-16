СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами. Команды сыграют 28 января в Петербурге, 6 февраля – в Балашихе
СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами.
Лига по обращению клубов приняла решение об изменении дат проведения следующих матчей:
– Матч СКА – «Витязь» с 06 февраля на 28 января 2025 года;
– Матч «Витязь» – СКА с 28 января на 06 февраля 2025 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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