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СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами. Команды сыграют 28 января в Петербурге, 6 февраля – в Балашихе

СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами.

Лига по обращению клубов приняла решение об изменении дат проведения следующих матчей:

– Матч СКА – «Витязь» с 06 февраля на 28 января 2025 года;

– Матч «Витязь» – СКА с 28 января на 06 февраля 2025 года.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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logoВитязь
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