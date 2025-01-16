СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами. Команды сыграют 28 января в Петербурге, 6 февраля – в Балашихе

СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами.

Лига по обращению клубов приняла решение об изменении дат проведения следующих матчей:

– Матч СКА – «Витязь» с 06 февраля на 28 января 2025 года;

– Матч «Витязь » – СКА с 28 января на 06 февраля 2025 года.