Еременко выписали из больницы, он уже тренируется в зале. Защитник «Металлурга» получил перелом бедра и был прооперирован в декабре
Владислава Еременко выписали из больницы после операции.
Белорусский защитник «Металлурга» в матче с «Автомобилистом» (4:2) врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил перелом бедра со смещением. 19 декабря ему сделали операцию, он находился в реанимации.
«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале.
По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», – сообщил источник.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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