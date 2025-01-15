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Еременко выписали из больницы, он уже тренируется в зале. Защитник «Металлурга» получил перелом бедра и был прооперирован в декабре

Владислава Еременко выписали из больницы после операции.

Белорусский защитник «Металлурга» в матче с «Автомобилистом» (4:2) врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил перелом бедра со смещением. 19 декабря ему сделали операцию, он находился в реанимации. 

«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале.

По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», – сообщил источник. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
ТАСС
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