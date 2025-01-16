Разин о 2:4 от «Адмирала»: «Жалко отпускать такие матчи. Мы плохо начали, потом выравняли игру. В 3-м периоде не хватило везения, мастерства у нас достаточно»
«Жалко отпускать такие игры. Мы плохо начали, минут 10 соперник доминировал, потом мы выравняли игру.
Второй и третий период играли лучше соперника. Имели много моментов, но не забили. Третий гол привезли сами себе, так бывает.
В третьем периоде не хватило везения. Мастерства у нашей команды достаточно. В конце второго периода не забили в пустые ворота.
У «Адмирала» во втором и третьем периодах не было длинных позиционных атак. Мы играли с шайбой, от этого заставляли соперника удаляться. Но не забили, это хоккей – так бывает.
Мы хуже провели матч дома, но выиграли. А сегодня удача повернулась к нам другой частью тела», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Адмирал» победил «Металлург» (4:2), забив на 57-й и 59-й минутах в 3-м периоде. Завершилась 9-матчевая победная серия команды Разина
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