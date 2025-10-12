Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
Рик Токкет высказался об игре Матвея Мичкова после матча с «Каролиной» (3:4 ОТ).
Нападающий остался без очков во 2-й игре подряд на старте сезона. 20-летний россиянин не провел ни одной смены в овертайме.
– Нужно позволять ему быть тем, кто он есть, но есть аспекты его игры, которые он должен улучшить. Мне кажется, иногда он любит немного замедлять игру.
Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей.
– Почему вы не выпустили Матвея Мичкова в овертайме?
– Просто хотел видеть ребят, которые, по моему мнению, катались, – сказал главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.
