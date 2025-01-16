«Адмирал» победил «Металлург» (4:2), забив на 57-й и 59-й минутах в 3-м периоде. Завершилась 9-матчевая победная серия команды Разина

«Адмирал» одержал вторую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева переиграла «Металлург» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

После двух периодов счет был равным – 2:2.

На 57-й минуте в третьем периоде дальневосточников вперед вывел Егор Петухов . На 59-й минуте Шэйн Принс отправил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Адмирал » прервал победную серию «Металлурга », которая продлилась 9 матчей.

«Адмирал» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции (47 очков в 45 матчах). «Металлург» идет на 4-й позиции в конференции (58 баллов в 46 играх).