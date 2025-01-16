«Адмирал» победил «Металлург» (4:2), забив на 57-й и 59-й минутах в 3-м периоде. Завершилась 9-матчевая победная серия команды Разина
«Адмирал» одержал вторую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева переиграла «Металлург» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов счет был равным – 2:2.
На 57-й минуте в третьем периоде дальневосточников вперед вывел Егор Петухов. На 59-й минуте Шэйн Принс отправил шайбу в пустые ворота.
Таким образом, «Адмирал» прервал победную серию «Металлурга», которая продлилась 9 матчей.
«Адмирал» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции (47 очков в 45 матчах). «Металлург» идет на 4-й позиции в конференции (58 баллов в 46 играх).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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