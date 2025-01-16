Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»
Нападающий стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим не менее 30 голов за один Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Были рады вернуться домой. Здорово, что смогли начать серию с уверенной победы над таким соперником. Все сыграли здорово. Тем более получился такой крупный счет – это очень важно.
Не знал, что побил клубный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах КХЛ, но очень рад этому. Надеюсь, в оставшихся матчах регулярки у меня получится закрепить эти показатели, но самое главное, чтобы команда побеждала.
Девять очков в двух матчах с «Нефтехимиком»? Бывает, когда у тебя все получается: шайба просто влетает в ворота, отдаются передачи. Следующие матчи у нас с серьезными соперниками, поэтому нужно сфокусироваться на них», – сказал Ливо после матча с «Нефтехимиком» (5:0).
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