Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»

Джош Ливо высказался о своем рекорде в составе «Салавата Юлаева».

Нападающий стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим не менее 30 голов за один Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Были рады вернуться домой. Здорово, что смогли начать серию с уверенной победы над таким соперником. Все сыграли здорово. Тем более получился такой крупный счет – это очень важно.

Не знал, что побил клубный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах КХЛ, но очень рад этому. Надеюсь, в оставшихся матчах регулярки у меня получится закрепить эти показатели, но самое главное, чтобы команда побеждала.

Девять очков в двух матчах с «Нефтехимиком»? Бывает, когда у тебя все получается: шайба просто влетает в ворота, отдаются передачи. Следующие матчи у нас с серьезными соперниками, поэтому нужно сфокусироваться на них», – сказал Ливо после матча с «Нефтехимиком» (5:0).