Ливо 5-м в истории КХЛ сделал 3 хет-трика в одной регулярке. Ранее это удалось Яшкину, Ковальчуку, Доусу и Тарасенко

Джош Ливо стал 5-м игроком в истории КХЛ, сделавшим 3 хет-трика в одной регулярке.

В среду 31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева » набрал 4 (3+1) очка в матче с «Нефтехимиком» (5:0).

Ранее три хет-трика в одном регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ удалось оформить Владимиру Тарасенко (два за «Сибирь », один – в составе СКА в сезоне-2011/12), Найджелу Доусу («Барыс », 2015/16), Илье Ковальчуку (СКА, 2017/18) и Дмитрию Яшкину (Динамо Москва, 2020/21).

Также Ливо установил рекорд регулярных чемпионатов по времени – 21 день между первым и третьим хет-триком. Рекорд КХЛ принадлежит Данису Зарипову (экс-«Металлург»), сделавшему три хет-трика в плей-офф за 11 дней.

Рекорд по общему числу хет-триков за сезон принадлежит Тарасенко, который в сезоне-2011/12 оформил три хет-трика в регулярке и один – в плей-офф.