Ливо 5-м в истории КХЛ сделал 3 хет-трика в одной регулярке. Ранее это удалось Яшкину, Ковальчуку, Доусу и Тарасенко
Джош Ливо стал 5-м игроком в истории КХЛ, сделавшим 3 хет-трика в одной регулярке.
В среду 31-летний канадский форвард «Салавата Юлаева» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Нефтехимиком» (5:0).
Ранее три хет-трика в одном регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ удалось оформить Владимиру Тарасенко (два за «Сибирь», один – в составе СКА в сезоне-2011/12), Найджелу Доусу («Барыс», 2015/16), Илье Ковальчуку (СКА, 2017/18) и Дмитрию Яшкину (Динамо Москва, 2020/21).
Также Ливо установил рекорд регулярных чемпионатов по времени – 21 день между первым и третьим хет-триком. Рекорд КХЛ принадлежит Данису Зарипову (экс-«Металлург»), сделавшему три хет-трика в плей-офф за 11 дней.
Рекорд по общему числу хет-триков за сезон принадлежит Тарасенко, который в сезоне-2011/12 оформил три хет-трика в регулярке и один – в плей-офф.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: KHL Media
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем