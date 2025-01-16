Сушинский об «Авангарде» при Буше: «Стал очень активно играть в атаке. Есть запал и желание»

Максим Сушинский оценил игру «Авангарда» при тренере Ги Буше.

— Что скажете о последних результатах «Авангарда»?

— У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2. Есть запал, есть желание. «Авангард» начал играть в атакующий хоккей. В этой команде есть кому играть в этом стиле.

— При новом главном тренере Ги Буше команда стала более атакующей?

— Мы же видим, сколько они забивают. Поэтому — да. «Авангард» стал очень активно играть в атаке, – сказал бывший президент «Авангарда ».