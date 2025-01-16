Сушинский об «Авангарде» при Буше: «Стал очень активно играть в атаке. Есть запал и желание»
Максим Сушинский оценил игру «Авангарда» при тренере Ги Буше.
— Что скажете о последних результатах «Авангарда»?
— У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2. Есть запал, есть желание. «Авангард» начал играть в атакующий хоккей. В этой команде есть кому играть в этом стиле.
— При новом главном тренере Ги Буше команда стала более атакующей?
— Мы же видим, сколько они забивают. Поэтому — да. «Авангард» стал очень активно играть в атаке, – сказал бывший президент «Авангарда».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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